Кабмін затвердив порядки виконання підготовчих і будівельних робіт

Кабінет міністрів України затвердив порядки виконання підготовчих і будівельних робіт.

Про це йдеться в постанові №466 від 13 квітня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) або її територіальному органу повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

Декларація про початок виконання підготовчих робіт приймається в дозвільному центрі за місцем розташування об`єкту й реєструється ДАБІ на безоплатній основі. Зареєстрована декларація не дає права на виконання будівельних робіт.

При цьому будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою або договору суперфіція і: подачі замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт ДАБІ або її територіальному органу за місцезнаходженням об`єкту – щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, що не вимагають реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об`єктів, будівництво яких здійснюється після відправки повідомлення про початок виконання будівельних робіт; реєстрації інспекцією декларації – щодо об`єктів будівництва, що належать до I—III категорії складності; видачі замовнику інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об`єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.

Згідно з документом, після подачі повідомлення про початок виконання будівельних робіт здійснюється будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м, а також господарських будівель і споруд, зокрема гаражів, розташованих на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.