У Харкові на об’єктах Євро-2012 встановлять системи відеоспостереження

Харкові на основних об’єктах Євро-2012 буде встановлено системи відеоспостереження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови облдержадміністрацій – керівник апарату ОДА Василь ХОМА після робочого візиту до Лондона, де він ознайомився з організацією проведення великомасштабних спортивних заходів у Великій Британії та координацією дій усіх залучених служб у забезпеченні заходів безпеки та правопорядку.

Зокрема, він відзначив, що у британців працює інформаційний центр, оснащений за останнім словом техніки. У Лондоні розміщено більше 10 тисяч поліцейських і приблизно 250 тисяч приватних камер, і в будь-який час інформаційний центр може зняти картинку з будь-якої камери.

«Ми будемо створювати систему відеоспостереження. Зараз нам необхідно вибудувати систему якісного відеоспостереження на основних об’єктах, які ми вважаємо потенційно небезпечними. По-перше, це стадіон та територія навколо стадіону. Друге - це фан-зони, готелі, тренувальні бази, відстійники навколо Харкова, де будуть паркуватися транспортні засоби, основні магістралі, основні напрямки руху фанів», - повідомив В.ХОМА

«У англійців, - додав він, - дуже багато інформації, котрою вони готові поділитися».

За його словами, протягом одного року лише в Лондоні проводиться 300-350 великих заходів: футбольні матчі, мітинги, свята тощо. У Великій Британії відпрацьована скрупульозна система роботи на упередження, починаючи з найменших дрібниць. Основний їхній принцип – попередити якийсь акт.

В.ХОМА також зазначив, що у Великій Британії дуже тривалу історію має налагодження відносин з фанатами. Розроблена жорстка схема боротьби з фанами-порушниками. У поліції створено спеціальний підрозділ, який займається тільки ними. Усі такі фани стоять на обліку, і їм заборонено відвідувати матчі як у країні, так і поза нею.

Заступник губернатора відзначив якісний рівень підготовки масових заходів у Лондоні та повідомив, що Харківщина буде прагнути досягти такого рівня.