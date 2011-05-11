Україна і Росія розпочали консультації щодо перегляду переліку об'єктів, які орендує ЧФ РФ

Україна і Росія розпочали консультації щодо перегляду переліку об`єктів, які орендуються Чорноморським флотом РФ.

Про це пише газета «КоммерсантЪ».

Про те, що Київ і Москва ведуть попередні переговори про відмову Чорноморського флоту Російської Федерації від оренди кількох великих земельних ділянок у Севастополі, газеті розповіло джерело, близьке до переговорів. В українському МЗС і Севастопольській міській державній адміністрації підтвердили цю інформацію. "Це ініціатива Севастополя, – пояснив виданню голова СМДА Валерій САРАТОВ. – Це питання зараз знаходиться к розробці і в процесі узгодження з російською стороною".

Посол України з особливих доручень Віктор СЕМЕНОВ, який опікується взаємовідносинами з Росією з питань, пов`язаних з ЧФ РФ, заявив «Коммерсанту», що переговорний процес триватиме у рамках підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ. "У червні на експертному рівні буде розглянуто ряд питань щодо участі російської сторони к розвитку соціальної сфери Севастополя та інших пунктів базування ЧФ. Зокрема говоритимемо і з цього приводу", – відзначив посол.

У розпорядженні газети опинилася пояснювальна записка СМДА, яка включає опис обговорюваних ділянок. Предметом переговорів є відмова ЧФ РФ від користування п`ятьма ділянками сумарною площею 749 га, розташованих к центрі або неподалік від центру Севастополя. "Ці ділянки втратили свою функціональну і стратегічну значущість для ЧФ РФ", – стверджує влада міста. Згідно з Великою флотською угодою 1997 року, всього в оренді ЧФ РФ перебуває 3312 га в Севастополі і майже 15 тис. га в Автономній Республіці Крим.

Найпривабливішими для інвесторів вважаються 35 га на мисі Хрустальному, безпосередньо у центральній частині міста, які планується забудувати "житловими, громадськими і готельними комплексами". Зараз там розміщено 54-й мехбудзавод і 24-й завод залізобетонних виробів і конструкцій. Підприємства опинилися в оренді ЧФ РФ за підсумками розподілу флоту, але їх потужності не використовуються за призначенням. Інвестиції в цей майданчик в СМДА оцінили в 175 млн. дол.

6 га надмірних для ЧФ РФ глибоководних причалів у Південній бухті пропонується використовувати для створення міського морпорту (75 млн. дол.); 133 га залишеного автодрому на березі бухти Козачої – для нового житлового району (665 млн. дол.); 380 га на Каранському плато поблизу мису Фіолент – для будівництва рекреаційних об`єктів (381 млн. дол.); 9 га на узбережжі бухти Матюшенка – для створення яхтової стоянки і готельного комплексу (48 млн. дол.). Пропонується також інвестувати 372 млн. дол. у створення аеродрому середньої авіації на базі практично не використовуваного військового аеродрому з ґрунтовою злітно-посадочною смугою на мисі Херсонес.

Як стало відомо «Коммерсанту», російська сторона вже висловила зацікавленість у реалізації пропозицій СМДА – наприкінці квітня МЗС РФ повідомив про це Київ дипломатичною нотою. «Досягнуті домовленості стосовно земельних ділянок, орендованих на користь ЧФ РФ, доцільно оформити українсько-російською угодою «Про інфраструктуру ЧФ РФ на території України», – зазначається у документі.

Формально Росії вигідно передати українській стороні надмірні об`єкти – це знизить витрати на підтримку життєздатності ЧФ РФ. Проте співбесідники газети впевнені, що в рамках переговорів Москва може зажадати від Києва якісь компенсатори в обмін на своє рішення про відмову від оренди територій. "Зараз проходить інвентаризація майна, яке орендується ЧФ РФ. У рамках цього процесу у російської сторони можуть виникнути певні прохання. Не виключено, що вони попросять Україну закрити очі на порушення щодо інших об`єктів, де територію вже роздано під дачі. Можливі і більш серйозні претензії", – відзначає заступник гендиректора Центру ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

З тим, що позитивне рішення щодо передачі ділянок залежить від підсумків інвентаризації, погоджується і В.СЕМЕНОВ. "Передача ділянок для розвитку соціальної сфери Севастополя буде можлива лише після закінчення інвентаризації і узгодження сторонами її результатів, причому інвентаризації не лише ділянок, а й об`єктів нерухомості на них", – сказав посол.

Для успішного завершення консультацій із земельного питання сторони мають також подолати труднощі у переговорах за угодою "Про інфраструктуру ЧФ РФ...", про яку згадав у своїй ноті МЗС РФ. Крім того, сторонам доведеться внести зміни у Великий флотський договір 1997 року – обговорювані сьогодні об`єкти перераховані в доповненнях до цього документа як закріплені за ЧФ РФ.

Однак головною перешкодою для реалізації проекту можуть стати труднощі з пошуком інвесторів. "У Криму немає компаній, здатних знайти такі кошти. Сьогодні досить складно знайти інвестора навіть для об`єкту вартістю близько 10 млн. дол.", – стверджує Валерія ПЕТРУСЕВИЧ, провідний фахівець з нерухомості кримської компанії "Союзбудтехнологія". Залучити до проекту гравців світового ринку девелопменту також буде непросто. "Залишилися лічені одиниці інвесторів, готових вкласти сумарно близько 500 млн. дол. в український ринок нерухомості. Але я не знаю жодного, готового інвестувати стільки в один проект в Україні", - пояснив керуючий директор Colliers International в Україні Олександр НОСАЧЕНКО.

Учасники ринку відзначають, що реалізовувати масштабні проекти у Криму здатна лише Росія. "У Севастополі не так давно стартував девелоперський проект у районі бухти Омега. Там планується будівництво близько 0,5 млн. кв. м вартістю десь 200 млн. дол. Фінансування йде з російського бюджету", – заявила В.ПЕТРУСЕВИЧ.

Не виключено, що пропозиції України будуть скориговані – експерти вважають, що у СМДА дещо завищили очікуваний обсяг інвестицій.