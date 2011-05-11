У Києві в квітні здано в оренду 902 квартири

У Києві в квітні цього року було здано в оренду 902 квартири. Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири - 50% операцій, 35% операцій доводиться на двокімнатні квартири і 15% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій - 48% - доводиться на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 35% - у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 17% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками березня 2011 року в Києві була здана в оренду 821 квартира.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в першому кварталі цього року була здана в оренду 2 141 квартира; у 2010 році кількість операцій із оренди квартир зросла на 4% порівняно з 2009 роком – до 9 490.