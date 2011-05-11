У Києві в квітні продано 1084 квартири – експерт

У Києві в квітні цього року продано 773 квартири на вторинному ринку і 311 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири - 47% операцій, 39% доводиться на однокімнатні квартири і 14% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій - 69% - доводиться на квартири вартістю до 100 тис. дол., 21% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 10% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1391 дол./кв. м на вторинному ринку (1233 дол./кв. м - на первинному).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2844 дол./кв. м на вторинному ринку (2400 дол. /кв. м - на первинному).

Нагадаємо, в березні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 731 квартиру, на первинному ринку – 264 квартири.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в січні-березні цього року продано 1794 квартири на вторинному ринку і 484 – на первинному ринку.