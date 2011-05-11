Статутний капітал Фонду сприяння молодіжному будівництву збільшили на 31 млн. грн.

Кабінет Міністрів України сьогодні збільшив статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 31 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, сьогодні уряд своєю постановою також затвердив Порядок використання цих коштів.

В.ТИХОНОВ уточнив, що статутний капітал фонду збільшуватиметься поетапно, й ці кошти фонд використовуватиме для виконання держпрограми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, зокрема, для надання молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам, які потребують покращення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва й придбання житла.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня 2010 р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Мінрегіонбуду.

До збільшення статутний капітал фонду становив 60 млн. грн.