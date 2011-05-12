За експертизу проекту львівського стадіону переплатили майже 15 млн.грн. - прокуратура

Прокуратурою Львівської області пред’явлено позов в інтересах держави про визнання недійсним договору, укладеного між Львівським комунальним підприємством «Дирекція з будівництва стадіону у Львові», ТзОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» та компанією «Арена Ком ГмбХ» (ФРН), щодо проведення експертизи технічної документації з будівництва стадіону у Львові до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, встановлено, що на виконання вказаного правочину із держбюджету України сплачено згаданому іноземному підприємству понад 15,1 млн. грн., хоча фактична вартість виконаних робіт, згідно з висновком КРУ у Львівській області, становить 180 тис. грн., тобто інтересам держави завдано істотної шкоди.