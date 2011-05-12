Кількість загиблих під час землетрусів в Іспанії досягла 10 осіб

Кількість людей, які загинули в Іспанії в результаті двох землетрусів, які сталися увечері в середу, досягла, щонайменше, 10 осіб, повідомляє Газета.Ru.

Підземні поштовхи магнітудою 4,4 і 5,2 відбулися з інтервалом у 2 години на південному сході країни.

Епіцентр знаходився поблизу міста Лорка, в якому мали місце сильні руйнування, – обвалилося декілька будинків і вежа церкви. Рятувальники ведуть роботи з пошуку людей у завалах.