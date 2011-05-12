Бригинець: рішення про продаж земель Бабиного Яру повинні бути скасовані

Голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ переконаний, що всі рішення про продаж меморіальних місць в тому числі земель чи споруд Бабиного Яру, а також продаж будь-яких об’єктів на таких місцях, повинні бути скасовані. Все майно має бути вилучене чи викуплене у власників в інтересах держави і увійти до меморіального комплексу, відповідальність за який нестиме виключно держава.

Про це говориться в повідомленні прес-служби політика.

„Я глибоко переконаний, що земля і усі споруди на усіх меморіалах країни повинні належати державі, а не приватним організаціям чи забудовникам. Оскільки ці місця – святиня для усього українського народу. Для нас всі місця слави і горя є непересічною цінністю і тому дивує сам факт того, що земля Бабиного Яру чи певні споруди, що входять чи можуть увійти до меморіального комплексу, були комусь продані. Уявіть собі, що хтось продасть територію Києво-Печерської Лаври, чи могилу Тараса Шевченка, чи територію пам’ятника Слави на схилах Дніпра в Києві, чи меморіал під Крутами», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

В повідомленні нагадується, що землю в Бабиному Яру ще п’ять років тому виділили благодійному фонду "Бабин Яр", який відстоює свої права на територію. Але ділянку якимось чином кілька разів перепродавали. Тепер на ній, як заявляє благодійний фонд „Бабин Яр”, збираються побудувати готельно-розважальний комплекс. Як зазначає О.БРИГИНЕЦЬ, це вже не перша спроба побудувати в цьому місці готель: восени 2010 року Київрада включила до „Схеми розміщення готелів” ділянку в Бабиному Яру. Завдяки широкому розголосу і особистим зверненням, в тому числі і його, до мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з вимогою накласти на це рішення вето, будівництво готелю в меморіальному місці вдалося скасувати. В лютому 2011 р. Кабінет Міністрів передав Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" (Київ) в управління Міністерства культури.

О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що в основі нового скандалу з можливим будівництвом у Бабиному Яру готельно-розважального комплексу замість меморіалу пам’яті киянам, що загинули на цьому священному місці в роки війни, лежить з’ясування права власності на землі та споруди між певними організаціями.

„Такі меморіали, як і усі національні пам’ятки повинні бути захищені державою і знаходитися в загальнонародній власності, що не допустить будівництва на таких територіях готелів, розважальних центрів, ринків, магазинів, тощо. А участь в керівництві, роботу в наглядових чи громадських радах таких меморіалів повинні взяти на себе представники громад і організацій, які відчувають себе причетними до трагічних подій, що їм присвячено меморіал. Якщо говорити конкретно про Бабин Яр, поза всяким сумнівом, ні в якому випадку не можна допустити на цьому священному місці будівництва розважальних чи інших споруд, які зачіпали б почуття нащадків загиблих», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат пояснив, що українське законодавство передбачає вилучення певних об’єктів з приватної власності у муніципальну чи державну у випадках, коли в цьому є нагальна громадська потреба.

“В даному випадку така необхідність існує - з метою припинення будь-яких комерційних і ганебних дій на землі Бабиного Яру”, - зазначає депутат.

Довідка УНІАН. В квітні цього року в ЗМІ з’явилась інформація, що свої права на землю в Бабиному Яру заявляє невідоме Товариство з обмеженою відповідальністю, яке планує все ж таки збудувати на території Бабиного Яру готельно-розважальний комплекс.

Представники єврейської громади, члени доброчинного фонду «Бабин Яр» назвали це святотатством. В фонді зазначили, що єврейська громада відсудила територію у Верховному Суді, і вже цієї осені планувала закласти перший камінь у підмурівок майбутнього меморіалу. Але тепер скандал пішов на нове коло.

Ні прокуратура, ні міліція на ситуацію не реагують, і наразі від коментарів утримуються. Керівництво доброчинного фонду «Бабин Яр» сподівається, що влада втрутиться в ситуацію.