Янукович звернувся до Азарова - коли упорядкується тарифоутворення в ЖКХ?..

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає неприпустимим існування різних тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, єдиний підхід до тарифоутворення є запорукою реформування галузі. «Не може бути такої строкатості – тому що у нас однакові люди живуть в усіх регіонах , лікарі, вчителі отримують однакову зарплату», - сказав Президент.

Він висловив нерозуміння, як можуть в одному регіоні діяти тарифи вищі вдвічі, ніж в сусідньому регіоні. «Микола Янович (АЗАРОВ), ну коли ви дасте на це питання відповідь, я ж вас просив особисто», - зауважив Президент.

Також він зазначив, що держава зробила правильний крок, передавши право встановлювати тарифи для регіональних монополістів національному регулятору.

Водночас, він зауважив, що національний регулятор ще не забезпечений необхідними ресурсами і в першу чергу це стосується фахівців.

Також В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що досі не створені належні механізми компенсації затрат на місцях.

Він підкреслив, що треба зробити бюджети вирівнювання і чітко подивитись на собівартість послуг.

Також він наголосив на необхідності розглянути питання залучення приватного капіталу в сферу ЖКХ.

Крім того, він звернув увагу віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА на те, що в умовах зростання тарифів уряд має особливу увагу приділяти захисту найменш захищених верств населення, і сприяти спрощенню процесу видачі субсидій.