Стратегія Києва до 2025 року передбачає розвиток міста в існуючих межах

Розроблювана Стратегія розвитку Києва до 2025 року передбачає розвиток міста в існуючих межах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проекту з питань розробки стратегії Києва до 2025 року Сергій ПЕРАПЕЧКА (компанія BCG) сьогодні під час третього засідання громадської ради з розробки даного документа.

Керівник проекту озвучив п`ять принципів стабільного територіального розвитку міста, які закладаються в Стратегію розвитку Києва до 2025 року.

Серед них – компактність, що передбачає фіксацію території міста в існуючих межах, пріоритет вторинної забудови, сфокусована на модернізації і розвитку існуючої інфраструктури.

У документі робиться наголос на формуванні міста як культурно-ділового центру, що передбачає реструктуризацію і перепрофілювання промислових зон, які займають близько 20% території столиці, а також розвитку декількох центрів ділової активності (будівництво місць докладання праці на Лівому березі) і збалансованого розвитку агломерації (передбачає координування дій з Київською областю).

Ще один принцип – відповідальність перед майбутніми поколіннями – включає відновлення і збереження «старого міста», яке зможе стати привабливим для туризму, забезпечення будівництва об`єктів медичної і спортивної інфраструктури в новій забудові, збереження і збільшення зелених зон.

При цьому передбачається забезпечити плановість і контроль за виконанням стратегії, основним інструментом якої стане генеральний план міста. Прозорість планується забезпечити шляхом створення інформаційної онлайн-системи щодо об`єктів інвестицій і питань містобудування, а також через постійний моніторинг і ведення містобудівного кадастру.

Під час обговорення документа начальник Головного управління містобудування і архітектури КМДА Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК підтримав дані принципи. Він відзначив, що компактність передбачає розташування міста у своїх межах, а нове будівництво пов`язане з великими інвестиціями і розвитком супутньої інфраструктури.

При цьому, на думку головного архітектора Києва, зважаючи на пріоритет вторинної забудови, необхідно іти «вглиб, вверх і до центру».

Він пояснив, що необхідно підвищувати середню поверховість будівель, освоювати території, які були охоронними зонами підприємств, освоювати підземний простір для будівництва паркингів, тунелів, створювати багаторівневу транспортну інфраструктуру.

У свою чергу начальник Інституту генерального плану Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ вважає, що компактність веде до зменшення витрат на розвиток інфраструктури, проте слід враховувати той факт, що населення негативно налаштоване щодо ущільнення забудови.

На його думку, крім 6,5 га промислових зон, у Києві можна використовувати для розвитку і перепрофілювати тисячі гектарів відомчих територій.

Крім того, С.БРОНЕВИЦЬКИЙ відзначив, що документ повинен стати локомотивом, який стимулює зміни в законодавстві щодо відселення мешканців з будинків застарілої забудови при реновації.

Під час обговорення проекту також наголошувалося, що стратегію розвитку Києва слід розглядати спільно із стратегією розвитку Київської області.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська адміністрація в травні закінчить розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яку представлять іноземним компаніям, зацікавленим в інвестиціях в Київ.

Проект з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційований КМДА. Для реалізації проекту створено консорціум, до якого входять: Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), Інститут економіки й прогнозування НАН України, Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану Києва.

Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений за ініціативою бізнесмена і політика (депутата ВР від Партії регіонів) Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів з бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародну консультативну раду, в яку входять відомі громадські й політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

The Boston Consulting Group (BCG) – міжнародна компанія, яка працює в галузі управлінського консалтингу, виступає провідним консультантом з питань стратегії бізнесу. Приватна компанія BCG була створена в 1963 році, представлена 71 офісом у 41 країні світу.

BCG співпрацює з українськими організаціями впродовж останнього десятиріччя. Офіс компанії в Києві було відкрито в 2007 році.