Києву для модернізації ЖКГ до 2025 року необхідно 2,7 млрд. євро

Для модернізації житлово-комунального господарства Києва до 2025 року необхідно 2,7 млрд. євро інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проекту з розробки стратегії Києва до 2025 року Сергій ПЕРАПЕЧКА (компанія BCG) сьогодні у ході третього засідання громадської ради з розробки даного документа.

За його словами, питання модернізації інфраструктури є пріоритетним у майбутній стратегії розвитку столиці.

С.ПЕРАПЕЧКА зазначив, що найбільших обсягів інвестицій потребують сегменти водопостачання, водовідведення, а також теплопостачання.

За оцінками розробників стратегії, реконструкція Бортницької станції аерації, Дніпровської і Деснянської водозабірних станцій і реконструкція мереж обійдуться, приблизно, у 800 млн. євро. При цьому, реконструкція тепломереж оцінюється в 1,5 млрд. євро, ремонт житлового фонду – в 150 млн. євро, реконструкція генеруючих потужностей і розподільних мереж «Київенерго» – в 220 млн. євро, заміна ліфтів – в 74 млн. євро.

Згідно з аналізом, проведеним розробниками документа, у Києві найбільш економічно невигідними є тарифи на тепло, воду і каналізацію. Зокрема, поточний тариф на водопостачання і каналізацію покриває собівартість на 60%, на теплопостачання – на 53%.

При цьому тарифи на електрику і ліфтове господарство відповідають рівню собівартості, але не покривають необхідну інвестиційну складову.

За словами С.ПЕРАПЕЧКИ, Київ відстає із забезпеченості інфраструктурою від європейських міст, а існуюча інфраструктура сильно зношена. Наприклад, ступінь зношення міського колектора доходить до 90%, водозабірних станцій – 75%, теплопунктів – 70%, тепломереж – 52%, котлів у котельних – 52%, каналізаційних мереж – 30%.

Проектом пропонується шляхом модернізації теплоенергетичного, водоканального і каналізаційного господарства за допомогою механізмів державно-приватного партнерства до 2025 року знизити ступінь зношення електричних трансформаторних підстанцій з 41% до 10%, тепломереж – з 52% до 10%, станції аерації у Бортничах – з 90% до 10%, а завдяки проведенню модернізації житлового фонду шляхом створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) – знизити ступінь зношення будинків (зношених більш ніж на 40%) з 16% до 5%.

С.ПЕРАПЕЧКА пояснив, що форми державно-приватного партнерства в основному не несуть комерційних ризиків для інвестора. На його думку, у сфері ЖКГ можуть застосовуватися такі форми, як сервісний контракт, контракт на управління, контракт оренди, концесія і приватизація. При цьому експерт вважає, що концесія не несе комерційних ризиків для приватного інвестора, а приватизація у місцевих умовах - не кращий варіант залучення інвестицій через законодавчі обмеження, а також ризик підвищення тарифів, що призведе до соціальної напруги.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська адміністрація у травні закінчить розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яку представлять іноземним компаніям, зацікавленим в інвестиціях у Київ.

Довідка УНІАН. Проект з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційований Київською міською державною адміністрацією. Для реалізації проекту створений консорціум, до якого входять Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану Києва.

Фонд «Ефективне управління» був створений у 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, направлених на довгостроковий розвиток української економіки, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством важливих для України економічних питань. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

The Boston Consulting Group (BCG) – міжнародна компанія, що працює в галузі управлінського консалтингу, виступає провідним консультантом з питань стратегії бізнесу. Приватна компанія BCG була створена у 1963 році, представлена 71 офісом у 41 країні світу.

BCG співпрацює з українськими організаціями впродовж останнього десятиліття. Офіс компанії у Києві був відкритий у 2007 році.