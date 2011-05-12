У Києві продаж квартир у новобудовах знизився на 7,14%

У Києві продаж квартир у новобудовах у квітні поточного року знизився на 7,14% порівняно з березнем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консалтингової компанії UTG (Українська торгова гільдія).

Згідно з повідомленням, більшість квартир (78% загального обсягу продажу) були куплені без використання розстрочки й кредиту, 20% – у розстрочку і лише 2% – з використанням кредиту.

За даними компанії, пропозиція на вторинному ринку житла й індивідуальних будинків у квітні ц.р. зросла на 3,07% - до 9407 об`єктів. У квітні найбільше пропонувалося однокімнатних (32%) і двокімнатних (33%) квартир. На трикімнатні квартири припадало 29%, на квартири з кількістю кімнат чотири й більше – 6%.

У компанії відзначили, що вартість житла на вторинному ринку столиці у квітні збільшилася в середньому на 0,64% порівняно з березнем і досягла 2 036 дол./кв.м. Найбільше зростання цін за місяць (+1,86%) зафіксоване в сегменті «еліт» - до 7 757 дол./кв.м. Водночас, у сегменті «бізнес» житло подешевшало на 0,36%, до 2 484 дол./кв.м, у сегменті «економ» – на 0,65%, до 1 224 дол./кв. м.

При цьому середня вартість житла на первинному ринку столиці у квітні становила 1 963 дол./кв. м, що на 5 дол. більше, ніж у березні, і на 19 дол. менше, ніж у січні 2011 р.