Тихонов просить Президента прискорити створення Нацкомісії регулювання ринку компослуг

Віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням якнайшвидше підписати указ про створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП).

Про це УНІАН повідомили у його прес-службі.

Згідно з повідомленням, сьогодні упроваджується публічний механізм на основі договорів, який дозволяє формувати тариф на послуги з утримання житла по кожному будинку окремо.

Крім того, міністерство розробляє зміни до законодавства, які дозволять спростити процедуру встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги.

«З метою запобігання необгрунтованому підвищенню органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги, урядом разом із місцевими органами виконавчої влади завершуються відповідні перевірки, за результатами яких вживатимуться необхідні заходи з виключення зі складу тарифів завищених втрат і витрат», - зазначив В.ТИХОНОВ.

За даними віце-прем`єр-міністра, заборгованість населення за споживання житлово-комунальних послуг зросла до 9,6 млрд. грн. Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства за газ досягла 11,1 млрд. грн., за електроенергію – 2,3 млрд. грн. Збитки підприємств галузі з початку цього року перевищили 1,5 млрд. грн.

Нагадаємо, у 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був ухвалений Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу про створення НКРРКП. Також до Верховної Ради внесений законопроект щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, яким також регулюються ці питання.