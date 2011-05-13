Київ продав на аукціоні нежитлові приміщення за 13,8 млн. грн.

Головне управління комунальної власності м. Києва на початку травня ц.р. підписало договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Ентузіастів, 1/2-А в столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, приміщення були продані 28 квітня на першому цього року аукціоні з продажу комунального майна. Загальна площа приміщень, де раніше знаходився ресторан «Славутич», становить 1 256,3 кв.м.

Переможець аукціону запропонував за об`єкт найвищу ціну – 13,8 млн. грн. (майже 11 тис. грн./кв.м).