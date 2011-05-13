Готовність НСК “Олімпійський” становить 86%

Загальна готовність НСК “Олімпійський” у Києві становить 86%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі спорткомплексу.

Згідно з повідомленням, на сьогодні на стадіоні готуються до встановлення глядацьких сидінь, засклення фасаду й встановлення елементів покрівлі – «парасольок». На спорткомплексі триває кріплення нижніх радіальних вантів, а також ведуться роботи з реставрації складок трибун верхнього ярусу. На полі стадіону проводяться роботи з водопониження. Навколо стадіону триває озеленення території, висаджено майже 1,7 тис. зелених насаджень.

Всього на будівництві задіяно понад 1990 працівників.