Готовність НСК “Олімпійський” становить 86%
18:44, 13 травня 2011Нерухомість
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Загальна готовність НСК “Олімпійський” у Києві становить 86%.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі спорткомплексу.
Згідно з повідомленням, на сьогодні на стадіоні готуються до встановлення глядацьких сидінь, засклення фасаду й встановлення елементів покрівлі – «парасольок». На спорткомплексі триває кріплення нижніх радіальних вантів, а також ведуться роботи з реставрації складок трибун верхнього ярусу. На полі стадіону проводяться роботи з водопониження. Навколо стадіону триває озеленення території, висаджено майже 1,7 тис. зелених насаджень.
Всього на будівництві задіяно понад 1990 працівників.
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