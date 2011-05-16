Азаров заявляє, що до кінця року не буде підвищення комунальних тарифів

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що до кінця 2011 року підвищення комунальних тарифів не буде.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він сказав у інтерв’ю Reuters.

«До кінця 2011 року ніякого підвищення комунальних тарифів не буде», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд втримає прогнозований річний рівень інфляції. «Прогнози інфляції у нас оптимістичні, я думаю, ми цілком вкладемося в розрахункові показники. Зараз піде період сезонного зниження інфляції», - сказав голова уряду.

Однак прем’єр додав, що за чотири місяці інфляція збільшилася за рахунок підвищення комунальних тарифів і подорожчання продуктів харчування, зокрема, овочів. «Ці фактори вже не будуть працювати найближчим часом, тому що з точки зору сезонності ціни на овочі будуть знижуватися. Також ніякого підвищення тарифів не очікується і не буде», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, прем‘єр-міністр поінформував, що уряд забезпечить заплановані річні показники зростання ВВП на 4,5%. «Зростання ВВП на 4,5% - це оптимальна цифра, на яку ми вийдемо. Я думаю, що ми вкладемося у ті показники зростання ВВП і промислового виробництва, які ми визначили на 2011 рік»,- зазначив М.АЗАРОВ.