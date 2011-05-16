«Євротон» має намір до 2015 р. збільшити частку на ринку клінкерної цегли до 60%

Компанія «Євротон» відновила будівництво нового цегельного заводу з виробництва клінкерної цегли в м. Краматорську потужністю 40 млн. умовної цегли в рік, «замороженого» через падіння споживчого попиту в роки економічної кризи. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Будівництво нового заводу дозволить «Євротон» утримати лідерські позиції на українському ринку облицювальної цегли, а також зайняти до 2015 року близько 60% ринку клінкерної цегли», - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією «Євротону», однією з переваг нового виробництва є його вдале географічне розташування, яке значно спрощує експорт продукції на ринки Росії, Грузії, Казахстану, Узбекистану та інших країн Азії.

За даними компанії, в березні 2011 року «Євротон» отримав ліцензію на видобуток унікальних глин вищої якості, які вже давно використовують для виробництва кращих керамічних виробів в Італії, Бельгії, Німеччині, Франції, Іспанії. Запаси глини становлять більше 78 млн. т, що дозволить забезпечити стабільне завантаження виробничих потужностей на багато десятиліть. У компанії переконані, що розташування нового заводу в безпосередній близькості до родовища глини дасть суттєву конкурентну перевагу - відсутність фінансових і часових витрат на транспортування сировини. «Використання природної високоякісної екологічно чистої сировини в комбінації з новітніми технологіями дозволить не тільки виробляти цеглу найвищої якості, але й істотно розширити асортимент продукції», - йдеться в повідомленні компанії.

Будівництво заводу забезпечить 100 робочих місць. На даному етапі вже зведено виробничий та адміністративний корпуси, підведені всі інженерні комунікації, побудовані складські площі та під`їзні дороги. На завершальному етапі - підписання контракту на постачання сучасного обладнання провідних європейських фірм, яке дозволить забезпечити найвищу якість цегли.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2007 року компанія «Євротон» спільно з ТОВ «Крамбетонбуд» почала будівництво цегельного заводу в Краматорську, інвестиції в який оцінювалися в 50 млн. дол.

Довідка УНІАН. Компанія "Євротон" працює на ринку України з 2002 року. Обіг компанії за 2010 рік склав 70 млн. грн., обсяг реалізації перевищив 32 млн. шт. ум. цегли, в тому числі клінкерної - 5,6 млн. шт. ум. цегли, лицьової - 18,5 млн. шт. ум. цегли.

Під ТМ "Євротон" випускають клінкерну цеглу, облицювальну цеглу, рядову керамічну цеглу, великоформатні керамічні блоки. Компанія здійснює експортні поставки продукції, зокрема, в Білорусь, Польщу і Казахстан.

Клінкерна цегла торгової марки «Євротон» з`явився на ринку в кінці 2005 р., виготовляється в 4 базових кольорах (червоний, персиковий, жовтий і коричневий). Сировина для виробництва цегли добувається на родовищі в м. Дружківка (Донецька обл.).

Компанія уклала договори про постачання цегли з ЗАТ «Роздільський керамічний завод» і ТОВ «Липчанблок».

ЗАТ «Роздільський керамічний завод» введено в експлуатацію в 1995 році. Потужність заводу - 60 млн. штук умовної цегли. У 2005 р. налагоджено випуск клінкерної цегли ТМ «Євротон».

ТОВ «Липчанблок» працює на ринку з 2003 р. Потужність заводу - 15 млн. штук умовної цегли в рік.