Мінбуду залишили функції регіонального розвитку – указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перейменував Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в указі №580 від 12 травня 2011 року, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня набув чинності указ Президента України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, підписаний ним 6 квітня ц.р. (№370/2011) і офіційно опублікований в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур`єр». Президент перейменував Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України в Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства України.