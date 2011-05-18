ЄБРР має намір вкласти 15 млн. євро в реконструкцію водопроводу і каналізації Ялти

Європейський банк реконструкції і розвитку планує вкласти 15 мільйонів євро в модернізацію водопроводу і каналізації Ялти протягом трьох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

За його словами, кримська влада розраховує підписати договір з ЄБРР наприкінці червня – на початку липня.

«Проект було заморожено, і ЄБРР вже втратив віру, що він має право на життя, але ми реанімували проект», – сказав кримський прем`єр.

Рішення відновити перервану близько чотирьох років тому реалізацію проектів ЄБРР у Криму було прийнято на зустрічі В.ДЖАРТИ з віце-президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Яном ФІШЕРОМ наприкінці минулого тижня в Лондоні.