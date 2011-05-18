Вартість житла в столиці до кінця року знизиться на 15-20% - експерт

Голова Національної Ради «Рієлторської палати України» Олександр БОНДАРЕНКО прогнозує зниження середньої вартості житла на первинному і вторинному ринках Києва на 15-20% до кінця цього року.

Таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, сьогодні ринок нерухомості перебуває в стані наближення до «дна».

На думку експерта, в найближчій і середньостроковій перспективі слід чекати зниження вартості житла в Києві та великих містах України.

О.БОНДАРЕНКО зазначив, що вартість, яку буде в змозі «переварити» середньостатистичний столичний покупець, становить 1,2 тис. дол./кв.м для вторинного ринку і 1 тис. дол./кв.м для первинного ринку житла.