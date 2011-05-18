Введення в експлуатацію житла в Україну за перший квартал знизилося на 1,4%

В Українів першомукварталіц.р.введеновексплуатацію 1млн.456,1тис.кв.мжитла,що на1,4%менше,ніжзааналогічнийперіод 2010року.

ПроцеУНІАНповідомилив Державнійслужбі статистикиУкраїни.

Згідно з повідомленням,із загальногообсягу введення1 млн.014,3кв.мбуловведенов міській місцевості.

Зокрема,вКиєві упершомукварталівведеновексплуатацію156,3тис.кв.мжитла,що на18,9%більшеаналогічногоперіоду 2010року.

ДовідкаУНІАН.В Україні в 2010році введено вексплуатацію 9млн.339,3кв.мжитла,щона45,9%більше,ніжзааналогічнийперіод 2009року.

У 2009році вУкраїні було введено вексплуатацію 6,4млн.кв.мжитла,щона39%менше,ніжу 2008році.

У 2008році вУкраїні було введено вексплуатацію 10млн.496тис.кв.мжитла,що на2,5%більше,ніжу 2007році.

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