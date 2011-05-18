Житло економ-класу на первинному ринку Харкова в квітні подорожчало на 3,3%

Середнявартістьжитлаеконом-класунапервинномуринкуХарковавквітніпоточногорокузрослана3,3%порівнянозберезнем ц.р.-з5518,7до5702,4грн./кв.м.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службідевелоперськоїкомпанії«МакрокапГруп»(м.Харків).

Заданимикомпанії,житлобізнес-класувквітніподешевшалона2,4%-з9625до9391,2грн./кв.м.

Прицьомуцінанажитлопреміум-класувквітні незміниласяістановила15421грн./кв.м.

ДовідкаУНІАН.«МакрокапГруп»(Makrocap Group,м.Харків)-девелоперськийхолдинг,що надає послуги всферідевелопментувід розробкиконцепцій іпроектування добудівництва тауправління готовимиоб'єктаминерухомості різноготипу.Групатакожреалізуєпроекти у Львові,Одесі,Кримута українськихКарпатах.Історіягрупипочалася в 1997році зі створенняТОВ«МакрокапДевелопментУкраїна»(МКДУ).

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