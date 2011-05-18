Проблеми об'єктів незавершеного будівництва буде вирішувати робоча група при КМДА

Для оперативного управління будівництвом об’єктів та своєчасного введення їх в експлуатацію при Київській міській державній адміністрації створено робочу групу з вирішення проблемних питань об’єктів незавершеного будівництва та безхазяйних об’єктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на відповідне розпорядження, яким затверджено склад групи та положення про її роботу.

Згідно з документом, очолив робочу групу заступник голови КМДА Михайло КУЧУК. До її складу увійшли заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, прокурор Києва, начальники головних управлінь міськдержадміністрації, заступники голів усіх 10 районів столиці.

Як зазначається у розпорядженні, робоча група визначатиме ступінь готовності недобудованих об’єктів, встановлюватиме їхніх власників (замовників, інвесторів тощо) і налагоджуватиме з ними співпрацю; готуватиме пропозиції про подальше використання таких об’єктів (добудова, демонтаж, реконструкція, перепрофілювання, приватизації, вилучення чи викупу і подальшого використання земельних ділянок тощо).

Також до завдань робочої групи входить підготовка переліку безхазяйних нерухомих об’єктів та пропозицій для Київради щодо передачі таких об’єктів до комунальної власності територіальної громади міста, подальшого використання.

Робоча група засідатиме щонайменше раз на місяць.