В Києві у 500 будинках запровадять нові знижені тарифи за квартплату

В Києві з 1 червня у щонайменше 500 житлових будинках буде запроваджено нові знижені тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

Зниження тарифу відбудеться на суму від 5 до 50 коп. за квадратний метр прибудинкової території у тих будинках столиці, де він перевищував 3 грн. за 1 кв. м. Як пояснив О.МАЗУРЧАК, високий тариф був встановлений через те, що відсутні нормативні документи, згідно з якими ЖЕКи визначають прибудинкові території. Через це у тариф деяких будинків були включені території великих дитячих майданчиків, спортивних майданчиків та скверів, якими користується весь квартал.

«Вони не повинні сидіти у квартирній платі, але їх треба прибирати. Ми вважаємо, що сьогодні місто могло б забрати ці майданчики на фінансування з міського бюджету напряму. І ЖЕК, якщо буде виконувати роботи по прибиранню, повинен отримувати відповідну дотацію з міського бюджету», - сказав О.МАЗУРЧАК.

У зв’язку з цим, зазначив він, було підготовлено і підписано розпорядження КМДА про необхідність оптимізації тарифів у відповідних будинках в бік зменшення. КМДА звернулась до керівників ЖЕКів, щоб ті подали перелік будинків, де діють високі тарифи за квартплату та утримання прибудинкових територій. На сьогодні ці пропозиції надані.

«Якщо я вважав, що їх повинно бути десь близько 500, то ЖЕКи так старанно пішли на виконання доручення, що нам подано 1536 будинків», - підкреслив О.МАЗУРЧАК. За його словами, зараз ці списки аналізуються.

Він також додав, що зниження тарифу на 40-50 коп. буде в рідких випадках, а в основному це буде десь 20-30 коп. на 1 кв. м.

За даними першого заступника голови КМДА, на прибирання територій, які буде вилучено з обліку в тарифах для мешканців будинків, необхідно буде виділити з міського бюджету орієнтовно 20 млн. грн. Сума зараз уточнюється. «Ці гроші все одно треба витрачати, але ми їх вилучаємо з тарифу, жаліючи наших людей. А ми будемо це фінансувати з іншого джерела», - підсумував О.МАЗУРЧАК.