На добудову 3210 незавершених об'єктів необхідно 45 млрд. грн. - Тихонов

За попередніми даними, на добудову 3210 незавершених об`єктів в Україні необхідно 45 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, з 3210 об`єктів 1100 - об`єкти житлового будівництва, більшість із яких зосереджена в Києві (196), Одеській (168) та Івано-Франківській (121) областях.

За узагальненими даними обладміністрацій, на добудову даних об`єктів необхідно 17,3 млрд. грн.

В.ТИХОНОВ зазначив, що інформація про дані об`єкти і матеріали фотофіксації передана на розгляд уряду.

За його даними, першочергового дофінансування потребують також понад 2 тис. інфраструктурних проектів, у тому числі соціальної сфери, з різним ступенем готовності.

«Об`єкти соціальної сфери становлять 1160 одиниць, на завершення яких необхідно 18,2 млрд. грн., 8,2 млрд. грн. - на 931 об`єкт інфраструктури, 1,4 млрд. грн. - на 19 об`єктів промисловості», - повідомив віце-прем`єр-міністр.

В.ТИХОНОВ також акцентував увагу на ситуації з добудовою житлового комплексу «Дніпровські вежі» в Києві.

«Замовник будівництва протягом багатьох років чомусь затягував з вирішенням даного питання. Ми вивчили ситуацію і найближчим часом повідомимо про своє рішення. Можливо, цей об`єкт передамо Києву. Там налічується 320 квартир, вільних від зобов`язань, добудувавши які, місто може реалізувати. Або ж, як варіант, будемо шукати можливості виділити кошти на коригування проекту, без якого ситуація не зрушиться з місця. На це необхідно 6 млн. грн.», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з обласними держадміністраціями має намір провести на всій території України інвентаризацію незавершених об`єктів будівництва з метою вирішення питання доцільності їх добудови, а також визначення необхідних обсягів фінансування добудови тих об`єктів, за якими буде прийняте відповідне рішення. Інвентаризацію планували завершити у третій декаді травня.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня ц.р., в Україні кількість незавершених об`єктів будівництва склала 18,3 тис. об`єктів, з яких 6,5 тис. (35,4%) перебували в стадії будівництва, а на 11,8 тис. ( 64,6%) будівництво тимчасово припинено або законсервовано.

Серед об`єктів незавершеного будівництва налічувалося 12 519 будівель та 5742 інженерних споруди, будівництво більшості з них тимчасово припинено або законсервовано (відповідно 65,5% та 62,6% від загальної кількості).

Майже третина будівель незавершеного будівництва (4089 об`єктів) - це житлові будинки (загальною площею 15,8 млн. кв. м), з яких у стадії будівництва перебувало 1 363 (площею 10 млн. кв. м), а будівництво 2 726 будинків (5,8 млн. кв. м) тимчасово припинене або законсервоване.