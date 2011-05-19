Тихонов незадоволений якістю проведення інвентаризації недобудов

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ незадоволений якістю проведення областями інвентаризації незавершених об'єктів будівництва.

Про це УНІАН повідомили в його прес-службі.

Згідно з повідомленням, В.ТИХОНОВ назвав реалізацію плану заходів щодо добудови незавершених об'єктів будівництва з боку місцевих адміністрацій вкрай незадовільною, а якість поданих матеріалів - низькою. Зокрема, це стосується Криму, Волинської, Закарпатської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівської областей.

«Із 18 тис. об'єктів незавершеного будівництва надана інформація з регіонів тільки по об'єктам, щодо яких необхідно прийняти рішення про їх добудову. А це всього 3,2 тисячі. При цьому матеріали фотофіксації надійшли з 16 регіонів тільки по 618 об'єктах. Ми піднімемо це питання перед керівниками обласних адміністрацій. Ті їх заступники, які безпосередньо відповідають за реалізацію планів заходів з добудови незавершених об'єктів будівництва, маєть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Якщо не допоможе - народне господарство велике і є де пошукати собі іншу роботу», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, на добудову 3210 незавершених об'єктів в Україні необхідно 45 млрд. грн.