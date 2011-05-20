Зоопарк Києва заявляє, що проти нього розгорнуто кампанію для закриття заради території

У Київському зоопарку заявляють, що проти нього розгорнуто кампанію з метою закриття звіринцю і забудови його території.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві колективу Київського зоологічного парку.

«Останнім часом до зоопарку надходять листи з країн Заходу, в яких окремі громадяни та громадські організації вимагають закрити Київський зоопарк. На нашу думку, це наслідок тривалої медіа-кампанії на тему «Зоопарк – цвинтар для тварин», у якій протягом березня-квітня 2011 року розповсюджувалася дезінформація про загибель 500, а потім 611 тварин в Київському зоопарку”, - зазначили автори листа.

На їх переконання, “йдеться про брудні технології, які використовуються певними особами, які ставлять за мету закрити зоопарк для подальшого використання його території під забудову”.

“Вочевидь, лобісти знищення зоопарку вишукують все нові й нові засоби для приниження честі й гідності працівників зоопарку. До адміністрації зоопарку нещодавно звернувся редактор відомого інтернет-видання з повідомленням, що до редакції надійшла чергова стаття замовного характеру проти ветеринарного відділу Київського зоопарку”, - зазначається в заяві.

Відтак колектив Київського зоопарку звертається до журналістів та редакторів з проханням не йти на змову зі зловмисниками, не забувати про кодекс журналістської етики та елементарну людську порядність.

“Наголошуємо, що саме через корисливі інтереси окремих громадських діячів та редакторів наразі фабрикується кампанія з метою закрити Київський зоопарк”, - йдеться у заяві.

Також у Київському зоопарку підкреслюють, що його закриття входить у протиріччя з чинним законодавством України. Крім того, за словами авторів заяви, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ категорично заперечує можливість закриття, перенесення та забудови Київського зоопарку.