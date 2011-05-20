Мінрегіонбуд розробив порядок застосування будівельних норм, гармонізованих з європейськими

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробило проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, і будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За даними прес-служби, проект постанови перебуває на розгляді уряду.

В.ТИХОНОВ зазначив, що такий документ необхідний для визначення механізму одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, і будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу.

За його словами, в Україні діє 228 будівельних норм технічного характеру, а також 145 будівельних норм з питань ціноутворення. Вагомою складовою цих будівельних норм є вимоги до проектування будівель, конструкцій і виробів.

«За державним будівельним нормам України, які розроблені на основі національних технологічних традицій, протягом багатьох років здійснюється проектування та будівництво об'єктів на території Україні. Водночас за ним складно вирішити питання міжнародної торгівлі конструкціями, виробами, вітчизняними проектами для будівництва за кордоном. Також залишаються невирішеними питання будівництва об'єктів в Україні, яке здійснюється зарубіжними фірмами, їх кредитування та страхування іноземними банками та страховими компаніями. Тому необхідно приймати рішення про перехід на застосування будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу», - зазначив В. ТИХОНОВ.

Віце-прем'єр-міністр уточнив, що проект постанови розроблено на виконання закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розраховує, що Кабінет міністрів до кінця травня ц.р. затвердить всі підзаконні акти, необхідні для реалізації закону про регулювання містобудівної діяльності.