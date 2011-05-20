Обсяг субсидій на оплату ЖКП за чотири місяці зріс на 48,6 млн. грн.

У січні-квітні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 73 млн. грн., що на 48,6 млн. грн. більше, ніж у січні-квітні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 62,8 млн. грн., в сільській – 10,2 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-квітні 2011 року були призначені 463,8 тис. сімей (93,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 387,5 тис., у сільській – 76,3 тис. Порівняно з січнем-квітнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 256 тис., або в 2,2 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в квітні ц.р. збільшився порівняно з квітнем 2010 року в 1,6 раза – до 107,1 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Севастополі та Києві (494,7-243,6 грн.), найменший – у Кіровоградській, Тернопільській і Херсонській областях (13,9-31,7 грн.).

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 61,4 млн. грн., що на 40 млн. грн. більше, ніж у січні-березні 2010 року.

У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.