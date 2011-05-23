«Київміськбуд» завтра здає під заселення будинок для постраждалих від «Еліта-Центру»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 24 травня відкриє під заселення житловий будинок на проспекті Правди, 5-Б в Подільському районі Києва, частину квартир у якому буде передано постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, 22-поверховий житловий будинок введено в експлуатацію в березні 2011 року. Будинок розрахований на 126 квартир загальною площею 9,1 тис. кв. м, з яких 42 однокімнатних, 21 двокімнатна, 63 трикімнатних. Площа вбудованих приміщень становить 627 квадратних метрів, площа земельної ділянки під забудову – 0,51 га.

У прес-службі відзначили, що 31 квартира (площею 2266 кв. м), що становить 25% площі квартир у будинку, передано Київському інвестиційному агентству для постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Із загальної кількості квартир 5 однокімнатних, 15 двокімнатних і 11 трикімнатних.

Замовником будівництва будинку виступає Київське інвестиційне агентство, інвестором – ХК «Київміськбуд», генеральним підрядником – ВАТ «Домобудівний комбінат №3».

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія «Київміськбуд» у січні 2011 року завершила будівництво житлового будинку на проспекті Правди, 5 у Києві.

Будівництво житлового будинку було розпочато в першому кварталі 2009 року. Раніше «Київміськбуд» планував ввести в експлуатацію цей будинок до кінця 2010 року. Це перший будинок, квартири в якому одержать інвестори, які постраждали від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тисяч квадратних метрів житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – в Києві і 5,4 тис. кв. м – в регіонах (у Севастополі).