Мінрегіонбуд створить нові територіальні органи Державної архітектурно-будівної інспекції

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробило проект постанови «Про створення територіальних органів Державної архітектурно-будівної інспекції України», який найближчим часом розгляне Кабмін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, проектом документа передбачається створити територіальні органи Державної архітектурно-будівної інспекції в АР Крим, областях, Києві і Севастополі (усього 27 територіальних органів).

Проектом передбачається, що створені територіальні органи будуть правонаступниками територіальних органів Державної архітектурно-будівної інспекції – урядового органу, який діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, а також територіальних органів Державної житлово-комунальної інспекції - урядового органу, який діяв у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом Президента України №439/2011 від 8 квітня 2011 р., Державна архітектурно-будівна інспекція виконуватиме також функції Державної житлово-комунальної інспекції.

Державна архітектурно-будівна інспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через віце-прем`єр-міністра – міністра будівництва і житлово-комунального господарства України, входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у питаннях державного архітектурно-будівного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.