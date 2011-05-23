Бригинець: висновки КМДА щодо забудови центру Києва є рекомендаційним планом дій для влади

Висновки Тимчасової комісії Київської міської державної адміністрації з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва, є рекомендаційним планом дій для влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Постійної комісії Київради з питань культури Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Так, коментуючи висновки цієї комісії, про які було повідомлено наприкінці минулого тижня, О.БРИГИНЕЦЬ зазначив: «На жаль, ця комісія, як і всі інші, вона зібрала матеріал. Це рекомендації. Це висновки комісії, і ніяких юридичних наслідків рішення комісії формально не має. Це план дій для влади, яка повинна діяти згідно з ним» (УНИАІН: спецкомісія вважає за необхідне зупинити, зокрема, будівництво на вул. Гончара та біля метро “Театральна” у Києві).

При цьому О.БРИГИНЕЦЬ висловив обурення тим, що буквально того ж дня, коли була створена ця комісія, О.ПОПОВ заявив, що «всі ці об’єкти будівництв ведуться законно». «Тобто, з одного боку, влада створює комісію, а іншого – очільник КМДА у той же день говорить, що будівництво ведеться законно», - підкреслив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він звернув увагу, що лише зважаючи на земельне законодавство, низка конфліктних об’єктів будівництв у столиці ведеться незаконно, у тому числі й біля метро «Театральна» і на Гончара, 18-23. За його інформацією, стаття 150 частина 4 Земельного кодексу чітко передбачає, що будівництво на всіх об’єктах, які знаходяться на особливо цінних, охоронних зонах, здійснюється лише з дозволу Верховної Ради України.

«Таким чином, якщо виходити хоча б з цього пункту і цього закону, то все інше вже й розглядати не треба… Узгодження ВР не було. Всіх цих узгоджень не існує. Всі ці будівництва й багато інших є незаконними», - сказав депутат Київради.

У той же час відміняти незаконні рішення за цією статтею, на переконання О.БРИГИНЦЯ, представники влади не хочуть через те, що з цієї ж причини необхідно буде скасувати багато інших будівництв, «що поставить під удар велику кількість бізнесу, який близький до влади».

За інформацією, озвученою на прес-конференції координатором громадської ініціативи “Кияни проти руйнації Києва Іриною НІКІФОРОВОЮ, зокрема, в буферній зоні Софії Київської сьогодні ведеться або вже закінчено 66 будівництв, включаючи надбудови. А близько 30 з них – це нове будівництво. «Зібрати інформацію по об’єктах, які будуть реалізовані в таких охоронних зонах, до узгодження проектів практично неможливо. Інформація збирається по крупинках. Немає відкритої інформації», - заявила І.НІКІФОРОВА.

За її словами, реалізуються такі будівництва за схемою, коли спочатку інвестори «просто уривають» землю, і після того, як це вдалося, вирішують, як отримати від цього шматка землі максимум прибутку. «Тут у них такий олімпійський принцип починає діяти: скоріше, вище, більше, масштабніше… Ніхто не думає про збереження історичного середовища», - підкреслила І.НІКІФОРОВА. При цьому вона звернула увагу, що згідно з домовленостями з ЮНЕСКО, перед тим, як розпочати будівництво в охоронній зоні пам’яток, внесених до списку Всесвітньої спадщини, Україна має повідомляти про майбутні проекти та дотримуватися рекомендацій, які надасть ЮНЕСКО у відповідь.

До цього О.БРИГИНЕЦЬ додав, що на сьогодні в охоронних зонах Києва загалом ведеться близько ста об’єктів забудови. «Це різний рівень будівництва», - відзначив він. Як депутат Київради він підтвердив, що в більшості випадків земля передається без проекту її забудови і відповідальність за те, що там буде, бере на себе КМДА.

«Виділення землі не заборонене законом у більшості випадків. Можна було б, наприклад, побудувати тут двоповерховий будиночок без паркінга чи щось таке. Але коли починають наповнювати це змістом, то виходить, що будинок багатоповерховий, з підземним паркінгом і так далі», - пояснив ситуацію О.БРИГИНЕЦЬ, у той же час додавши, що зазвичай з самого початку, коли відводиться земля у центрі міста, вже зрозуміло, що тут не обмежиться будівництвом якогось маленького будиночка.

На переконання депутата, представники влади, замість того, щоб вишукувати можливість захистити історичні місця столиці, навпаки, шукають привід, щоб пам’ятку можна було не визнавати історичною, і приховати, що вона має якусь цінність.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників Сергій КРОЛЕВЕЦЬ зазначив, що стан об’єктів Софії Київської та Києво-Печерської Лаври на сьогодні не такий райдужний і не такий хороший, як про це заявляють чиновники. Він стверджує, що Україна не виконала у повній мірі рекомендації ЮНЕСКО, її настанови та резолюції щодо охоронних об’єктів, що внесені до списку Всесвітньої спадщини. І там, за його словами, прописано про серйозні проблеми щодо об’єктів Софії Київської та Лаври.

С.КРОЛЕВЕЦЬ вважає, що через це сьогодні не може йти мови про включення нових історичних об’єктів в Україні до списку ЮНЕСКО.