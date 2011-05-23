Колесніков: НСК «Олімпійський» готовий на 87%

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що Національний спортивний комплекс «Олімпійський» готовий на 87%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«На 87%, вважають наші фахівці», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас він повідомив, що дата відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський» буде визначена до кінця травня.

Б.КОЛЕСНІКОВ також повідомив, що на початку червня на «Олімпійському» почнеться монтаж сидінь. Всього їх буде змонтовано більш як 70 тисяч.