Кабмін перегляне тарифи на комуналку - доручення Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду на спеціальному засіданні розглянути питання щодо тарифоутворення на житлово-комунальні послуги та виправити ситуацію там, де наявні завищення тарифів, невиправдані розцінки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ після зустрічі з Президентом України.

В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду зробити жорсткі висновки стосовно посадовців, які зволікають з вирішенням питання щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Глава держави занепокоєний повільністю, з якою розглядаються питання, пов’язані з тарифними співвідношеннями, тарифами житлово-комунального господарства», – зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що Президент “неодноразово наголошував: відповідальні за тарифоутворення особи мають усунути наявні завищення тарифів, виправити невиправдані розцінки”.