Через неготовність стадіону у Гданську матч збірних РП та Франції перенесено до Варшави
Польська федерація футболу (PZPN) через неготовність cпоруджуваного стадіону у Гданську вирішила перенести запланований на 9 червня товариський матч збірних Польщі та Франції до Варшави.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі PZPN.
«Ризик проведення матчу на не до кінця готовому об’єкті видався занадто великим», - пояснив керівник PZPN Гжегож ЛЯТО.
Як відзначили у федерації, поліція також не рекомендувала проводити матч у Гданську.
За даними польських медіа, Гданськ планував ввести в експлуатацію стадіон 2 червня.
Як повідомляв УНІАН, Гданськ є одним із чотирьох польських міст, де відбудуться матчі Євро-2012.
Будівництво розрахованого на 44 тисячі глядачів стадіону у Гданську, яке розпочалося влітку 2009 року, спочатку планувалося завершити до 2011 року.