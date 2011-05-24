Через неготовність стадіону у Гданську матч збірних РП та Франції перенесено до Варшави

Польська федерація футболу (PZPN) через неготовність cпоруджуваного стадіону у Гданську вирішила перенести запланований на 9 червня товариський матч збірних Польщі та Франції до Варшави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі PZPN.

«Ризик проведення матчу на не до кінця готовому об’єкті видався занадто великим», - пояснив керівник PZPN Гжегож ЛЯТО.

Як відзначили у федерації, поліція також не рекомендувала проводити матч у Гданську.

За даними польських медіа, Гданськ планував ввести в експлуатацію стадіон 2 червня.

Як повідомляв УНІАН, Гданськ є одним із чотирьох польських міст, де відбудуться матчі Євро-2012.

Будівництво розрахованого на 44 тисячі глядачів стадіону у Гданську, яке розпочалося влітку 2009 року, спочатку планувалося завершити до 2011 року.