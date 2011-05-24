У Тернополі на дві доби призупинено водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Тернопільводоканал», зумовлене це плановим промиванням водопровідних мереж.

Дану процедуру у Тернополі проводять двічі на рік через відсутність станції знезалізування на Верхньоівачівському водозаборі. Вода, що надходить з нього, надміру багата залізом, а, протікаючи до помешкань сталевими трубами, залізо окислюється та осідає на стінках. За півроку накопичується критична кількість осаду, який при коливанні системи вимивається і потрапляє до кранів.

Щоб уникнути цього, пояснили у КП «Тернопільводоканал», і проводиться промивання водопровідних мереж водою з підвищеним вмістом хлору. Принагідно здійснюється ремонт на мережах і насосних станціях, проведення яких неможливе за наявності води у системі.