Кабмін затвердив порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Уряд прийняв постанову «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з документом, держархбудконтроль здійснюється посадовцями інспекцій Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) - керівником інспекції, його заступниками, керівниками структурних підрозділів, їхніми заступниками, головними фахівцями – головними державними інспекторами.

«Кожний із них повинен мати службове посвідчення встановленого зразка, форма якого затверджується Держархбудінспекцією України, а також особистий штамп із вказівкою привласненого номера і найменування інспекції держархбудконтролю, яку вони представляють», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він також відзначив, що перевірки держархбудконтролю можуть бути як плановими, так і позаплановими. За його словами, порядок передбачає проведення планової перевірки не частіше одного разу на квартал, і тривати вона може не більш як 10 днів.

Порядок також містить перелік підстав, за наявності яких можуть проводитися позапланові перевірки. Серед них - виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб`єктом містобудівної діяльності до інспекції ДАБК для одержання дозвільної документації; виявлення об`єкту самовільного будівництва; звернення фізичних або юридичних осіб про порушення суб`єктом містобудування вимог містобудівного законодавства; перевірка виконання суб`єктом містобудівної діяльності розпоряджень і вимог інспекцій ДАБК; надходження вимог правоохоронних органів про проведення перевірок тощо. Термін здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 5 робочих днів.

«Встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль має проводитися у присутності суб`єктів містобудування, які здійснюють або здійснили будівництво. За результатами перевірки суб`єкта складається відповідний акт у двох екземплярах. Він є підставою для ухвалення органом ліцензування рішення щодо спроможності суб`єкта господарювання здійснювати господарську діяльність, пов`язану зі створенням об`єктів архітектури», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він зазначив, що у разі виявлення об`єкту самовільного будівництва щодо якого неможливо встановити суб`єкта містобудування, який будує або побудував цей об`єкт, перевірка здійснюється із залученням представників органів місцевого самоврядування і органів внутрішніх справ. «Документи, оформлені за результатами такої перевірки, прямують у відповідний орган внутрішніх справ для встановлення особи суб`єкта містобудування», - сказав віце-прем`єр-міністр.