Кабмін створив нові територіальні органи Держархбудінспекції

Кабінет Міністрів України створив територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з повідомленням, територіальні органи ДАБІ створено в усіх областях, а також у Криму, Києві і Севастополі.

За словами В.ТИХОНОВА, нові територіальні органи ДАБІ є правонаступниками територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, який діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, територіальних органів Державної житлово-комунальної інспекції - урядового органу, який діяв у системі Міністерства житлово-комунального господарства України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що територіальні органи, що їх ліквідовують, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам, які створюються.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробило проект постанови «Про створення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України».