Київ прибиратимуть "мобільні" бригади двірників

З метою покращення екологічного та санітарного стану столиці, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив Головному управлінню контролю за благоустроєм разом з комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» створити у кожному районі міста «мобільні» групи двірників.

Їхня діяльність буде спрямована саме на прибирання міста від пакетів, пляшок, паперу та іншого сміття, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У комунальних підприємствах з утримання зелених насаджень призначені відповідальні працівники, які постійно ведуть роботу з санітарного прибирання об’єктів господарства у робочі та вихідні дні.

При комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» діють дві мобільні бригади з 32 двірників. Зокрема, лівобережна бригада працює щоденно з 17.00 до 8.00 години ранку, а у святкові та вихідні дні – цілодобово, правобережна працює цілодобово щодня.

За даними прес-служби, Головним управлінням контролю за благоустроєм та районними відділами з початку травня надано 303 приписи за неналежний санітарний стан територій міста та складено 67 протоколів про адміністративне правопорушення.