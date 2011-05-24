У Києві 26 травня презентують найбільший житловий комплекс в Україні - «Комфорт Таун»

У четвер, 26 травня 2011 в Києві відбудеться презентація найбільшого житлового комплексу в Україні - ЖК «Комфорт Таун»,повідомили УНІАН у компанії.

Презентація проходитиме у формі прес-конференції, за участю як представників компанії-забудовника "К. А. Н. Девелопмент", головних архітекторів проекту, так і представників Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Гості та представники ЗМІ зможуть побачити весь масштаб проведених будівельних робіт проекту, задати питання спікерам, оцінити зовсім новий, для столиці, формат житла.

ЖК «Комфорт Таун» розташований у Дніпровському районі Києва в районі Ленінградської площі. Планується, що перші 100 тис. кв. м. будуть здані в експлуатацію вже в кінці 2011 року.

У компанії відзначають, що успішність Житлового Комплексу підтверджує результат першого місяця продажів, коли тільки за 30 днів 117 сімей придбали тут квартири. Як зазначають у релізі, 1280 сімей зможуть вже найближчим часом отримати ключі від квартир, оскільки "ціна на житло європейського рівня в «Комфорт Тауні» дуже комфортна - від 8 600 грн. за 1 кв. м. Стільки коштує, наприклад, квадратний метр квартири в типовому панельному будинку».

На території ЖК «Комфорт Таун» також заплановано розмістити парк, дитячі ігрові майданчики, місця для відпочинку та прогулянок з дітьми, унікальну Школу раннього дитячого розвитку, торговий центр з супермаркетом. «Комфорт Таун» не тільки наймасштабніший проект в Україні, але й найбільш «зелений», тому що більше 15 з 29 гектарів ділянки - це зона озеленення, наголошують в релізі.

Презентація відбудеться 26 травня 2011, о 11:00 (Київ, вул. Регенераторна, 4).

Довідково: «Комфорт Таун» (м. Київ) найбільший в Україні житловий комплекс принципово нового формату. Його унікальність полягає в поєднанні європейських стандартів архітектури, планування територій та доступної ціни.

ЖК «Комфорт Таун» розташований у Дніпровському районі Києва (вул. Регенераторна, 4) в районі Ленінградської площі. На 29 гектарах розміститься понад 500 тис. кв. м нового житла (близько 4500 квартир).

ЖК «Комфорт Таун» був визнаний «Кращим житловим проектом 2010 року» в конкурсі «Житло 2010».