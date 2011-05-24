Попов вважає за можливе за 3-4 роки забезпечити житлом постраждалих від «Еліта-Центр»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає за можливе розв`язати проблему забезпечення житлом потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр» за 3-4 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів голова КМДА Олександр ПОПОВ на відкритті під заселення житлового будинку на пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

«Це перші квартири, які одержать в цьому будинку ті, хто потрапив в неприємну ситуацію, коли співробітничав з «Еліта-Центр», - сказав він під час вручення ключів від 31 квартири потерпілим інвесторам.

Голова КМДА додав, що розмови про розв’язання цієї проблеми велися протягом шести років.

При цьому О.ПОПОВ відзначив, що для розв’язання питання забезпечення житлом ошуканих інвесторів «Еліта-Центр» є політична воля.

«Якщо бути оптимістом, то я думаю, 3-4 роки (необхідно для забезпечення житлом потерпілих від «Еліта-Центр» - УНІАН). Тут дуже багато різних зовнішніх обставин, починаючи від політичної стабільності і закінчуючи ринком житла на території Києва», - додав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія «Київміськбуд» 24 травня відкрила під заселення житловий будинок на пр. Правди, 5-б у Подільському районі Києва, 31 квартиру в якому було передано постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

31 квартиру (площею 2266 кв. м), що становить 25% площі квартир у будинку, передано Київському інвестиційному агентству для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Із загальної кількості квартир - 5 однокімнатних, 15 двокімнатних і 11 трикімнатних.

"Київміськбуд" у другому кварталі п.р. планує ввести в експлуатацію ще два житлові будинки для потерпілих від "Еліта-Центр" - на вул. Л. Гавро і на пр. Маяковського, в яких потерпілим інвесторам планується передати 100 квартир. Поточного року компанія має намір розпочати будівництво будинків для потерпілих від "Еліта-Центр" ще на шести земельних ділянках.

Довідка УНІАН. На початку 2006 року у Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші як оплату житла, що нібито будується. Загальна сума, яку одержали шахраї від довірливих громадян, оцінюється приблизно в 400 млн. грн.