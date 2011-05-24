Київ може знизити частку квартир в об'єктах «Київміськбуду» для постраждалих від «Еліта-Центр»

Київська міська державна адміністрація планує знизити частку квартир в житлових будинках, споруджуваних холдинговою компанією «Київміськбуд», що їх планувалося передати постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ на відкритті під заселення житлового будинку на проспекті Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

«Ми можемо переглянути - і, мабуть, це зробимо - договір з «Київміськбудом» для того, аби у нього була економічна доцільність будувати. Ми не вкладаємо бюджетних коштів, але ми одержуємо квартири для «Еліта-Центр» за рахунок виділення земельних ділянок. 25% в тих умовах, які є, підприємство не витягне, бо потрібно перекласти вартість цього житла, яке надається безкоштовно, на інвесторів. Сьогодні це дуже багато. Тому ми зменшимо відсоток. І, я думаю, що питання нормальне, автоматично вирішуватиметься, у тому числі й наступного року», - сказав він.

При цьому О.ПОПОВ не уточнив, до якої межі планується знизити частку квартир ошуканим вкладникам квартир, відзначивши, що це питання ще вирішуватиметься.

Голова КМДА припустив, що питання перегляду частки передаваних квартир буде розглянуто наступного тижня.

«Мабуть, це буде рішення Київради, оскільки це певні зобов`язання міста і підприємства», - додав він.

У свою чергу президент холдингової компанії «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ відзначив, що в законі «Про регулювання містобудівної діяльності» вказано, що граничний розмір відрахувань забудовника місту становить 4% кошторисної вартості об`єкту. «Ми згодні ці 4% перевести в квартири, це буде десь 5%, і тоді ми зможемо почати будівництво одразу шести майданчиків», - додав він.

Президент компанії уточнив, що цього року планується почати будівництво житлових будинків, частина квартир в яких буде передана постраждалим від «Еліта-Центр», на шести земельних ділянках, зокрема на вулиці Драгоманова, Вірменській, Радунській, Ревуцького.

Як повідомляв УНІАН, акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 24 травня відкриває під заселення житловий будинок на просп. Правди, 5-Б в Подільському районі Києва, частина квартир в якому буде передана постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

22-поверховий житловий будинок введено в експлуатацію в березні 2011 року. Будинок розрахований на 126 квартир загальною площею 9,1 тис. кв. м, з яких 42 однокімнатних, 21 двокімнатна, 63 трикімнатних. Площа вбудованих приміщень становить 627 квадратних метри, площа земельної ділянки під забудову – 0,51 га.

31 квартиру (площею 2266 кв. м), що становить 25% площі квартир у будинку, передано Київському інвестиційному агентству для постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Із загальної кількості квартир - 5 однокімнатних, 15 двокімнатних і 11 трикімнатних.