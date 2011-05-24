Постраждалим від «Еліта-Центр» до липня обіцяють 100 квартир у двох будинках

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує в другому кварталі п.р. ввести в експлуатацію два житлові будинки, в яких потерпілим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр» буде передана близько 100 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ на відкритті під заселення житлового будинку на пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

Він уточнив, що один будинок розташовано на вул. Лайоша Гавро, в якому потерпілим інвесторам планується передати 61 квартиру, а інший - на пр. Маяковського, 1-3, в якому потерпілим від «Еліта-Центр» планується передати 39 квартир.

«Ми дуже хочемо, і робимо все для цього, щоб здати їх у другому кварталі. І ми хочемо розпочати роботи ще по шести земельних ділянках цього року», - сказав М.ГОЛИЦЯ.

Він уточнив, що будівництво будинків для постраждалих від «Еліта-Центр» планується розпочати, зокрема, на вул. Драгоманова, Вірменській, Радунській, Ревуцького.

Сьогодні, відкриваючи під заселення житловий будинок на пр. Правди, 5-б, в якому перші квартири передані постраждалим від «Еліта-Центр», М.ГОЛИЦЯ відзначив, що 31 квартиру потерпілі інвестори одержали без оздоблення, що і було передбачено к договорах з «Еліта-Центр». При цьому, з урахуванням різниці між переданими площами квартир і площами, які фігурували в договорах з «Еліта-Центр», інвестори доплатили близько 900 тис. грн., в середньому по 30 тис. грн. за квартиру.

Як повідомляв УНІАН, ХК «Київміськбуд» планує в другому кварталі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок в Оболонському районі Києва на вул. Лайоша Гавро, частина квартир в якому буде передана для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Двохсекційний монолітно-каркасний житловий будинок на 19-23 поверхи розраховано на 220 квартир, з яких 108 однокімнатних, 32 двокімнатних, 70 трикімнатних, 2 чотирикімнатних і по 4 п’яти і шестикімнатних. Загальна площа будинку становитиме 35,9 тис. кв. м, площа квартир – 18,8 тис. кв. м, площа вбудованих приміщень – 2,4 тис. кв. м. Проектом передбачене розміщення на перших поверхах будинку магазину продовольчих товарів, офісів, аптеки, відділення зв`язку, пункту молочної кухні, магазину іграшок і канцтоварів, ігрового залу, кімнати дільничного. У будинку також передбачено підземний паркинг.

«Київміськбуд» також планує в другому півріччі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок на пр. Маяковського на Троєщині, частину квартир в якому буде передано для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Двохсекційний 12-24-поверховий будинок розраховано на 170 квартир, з яких 79 однокімнатних, 34 двокімнатних, 57 трикімнатних. Загальна площа будинку становитиме 18,4 тис. кв. м, площа житлової частини – 17,8 тис. кв. м, площа нежилих приміщень – 605 кв. м. Площа ділянки під забудову становитиме 0,5 га.

Проектом також передбачено розміщення відкритих гостьових автостоянок, а також прибудованого паркингу з металоконструкцій на 68 машино-місць, будівництво якого віднесене до другої черги. Будівництво будинку розпочалося у травні 2010 року.