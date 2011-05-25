Уряд завершив аналіз тарифів на ЖКП

11:44, 25 травня 2011
Нерухомість
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Рішення буде прийнято на наступному засіданні, у т.ч. кадрове

Премьер-министр Украины Николай АзаровЗавершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«У цілому завершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги в усій країні. Мало того, що це була величезна робота через обсяг паперів, які наплодили місцеві влади, комунальні організації, також треба сказати, що стан справ у цій сфері цілком можна порівняти з занедбаною хронічною хворобою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд повинен затвердити єдиний алгоритм розрахунку справедливих тарифів і жорстко контролювати його виконання у всій країні. Також глава уряду повідомив, що наступне засідання Кабміну буде присвячене цій проблемі. Зокрема буде заслухано інформацію профільного міністерства і керівників органів місцевої влади. М.АЗАРОВ наголосив, що за результатами цього засідання будуть прийняті необхідні, в тому числі кадрові рішення. «Що ми врешті зробимо: чітко і доступно скажемо людям, як треба розраховувати тарифи. Перевіряйте, контролюйте свої місцеві органи, вимагайте звіту за кожну копійку, яку ви заплатили комунальникам», - зазначив глава уряду. Також він відзначив значну роль громадськості у вирішенні цієї проблеми. Крім того, він доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду юридичний механізм звіту перед споживачами комунальних послуг та його запровадження по всій країні.

 

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