Азаров: аналіз обґрунтованості тарифів на ЖКП завершено

Завершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«У цілому завершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги в усій країні. Мало того, що це була величезна робота через обсяг паперів, які наплодили місцеві влади, комунальні організації, також треба сказати, що стан справ у цій сфері цілком можна порівняти з занедбаною хронічною хворобою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд повинен затвердити єдиний алгоритм розрахунку справедливих тарифів і жорстко контролювати його виконання у всій країні. Також глава уряду повідомив, що наступне засідання Кабміну буде присвячене цій проблемі. Зокрема буде заслухано інформацію профільного міністерства і керівників органів місцевої влади. М.АЗАРОВ наголосив, що за результатами цього засідання будуть прийняті необхідні, в тому числі кадрові рішення. «Що ми врешті зробимо: чітко і доступно скажемо людям, як треба розраховувати тарифи. Перевіряйте, контролюйте свої місцеві органи, вимагайте звіту за кожну копійку, яку ви заплатили комунальникам», - зазначив глава уряду. Також він відзначив значну роль громадськості у вирішенні цієї проблеми. Крім того, він доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду юридичний механізм звіту перед споживачами комунальних послуг та його запровадження по всій країні.