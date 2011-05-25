Київрада затвердила міську програму «Гаряча вода» на 2011-2015 роки

Київрада затвердила міську програму «Гаряча вода у м. Києві» на 2011-2015 роки з фінансуванням в обсязі близько 1 млрд. 988,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосувало 90 депутатів міськради.

На сесії зазначалося, що фінансування передбачається здійснювати з міського бюджету.

Програму розроблено ТОВ «ЕСТА», а співрозробниками є Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження КМДА, районні держадміністрації та АК «Київенерго».

Реалізація програми передбачається у три етапи: перший – 2011 рік з фінансуванням 258,6 млн. грн., другий – 2011-2014 роки з фінансуванням 1 млрд. 296 млн. грн., третій – 2014-2015 роки з фінансуванням 434 млн. грн. Основні заходи програми спрямовані на відновлення роботи циркуляційних систем гарячої води в житлових будинках, заміну внутрішньоквартальних трубопроводів та теплообмінників теплопунктів.

Згідно з інформацією, викладеною в затвердженій програмі, до 2015 року в Києві передбачено відновити циркуляційні системи у понад 2,5 тис. будинків.

Міська влада розраховує, що реалізація програми в повному обсязі зменшить витрати питної води на 45%, зменшить втрати теплової енергії в системі гарячого водопостачання на 12% і зменшить витрати електроенергії на привід циркуляції та мережних насосів на 30%.