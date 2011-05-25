Скасувано обмеження у термінах подачі заяв від потерпілих в афері «Еліта-центр»

Київрада скасувала обмеження у термінах подання потерпілими від афери «Еліта-центр» заяв про переуступку права вимоги своєї частини інвестицій на користь Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення було розглянуто сьогодні на засіданні сесії Київради у зв’язку з протестами заступника прокурора м. Києва з цього питання.

Своїм рішенням сьогодні депутати скасували один з пунктів свого попереднього рішення від 16 жовтня 2008 р., яким було визначено певні терміни оформлення документів потерпілих інвесторів.

«Я рада, що депутатський корпус підтримав це питання. Рішення про обмеження термінів подання потерпілими заяв порушує їхні майнові права. Ми не можемо залишити поза правовим полем 600 киян», - зазначила секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

Відміну обмеження в термінах подання документів потерпілих від «Еліта-центр» підтримали 95 з 101 зареєстрованого в залі депутата міськради.

Напередодні Президія Київради визнала зазначений проект рішення терміновим і внесла його до порядку денного засідання, призначеного на сьогодні.