80% купівлі житла в Києві припадає на іногородніх – експерти

У Києві 80% купівлі житла здійснюють іногородні, 20% - кияни.

Таку думку висловили учасники ринку нерухомості, повідомили УНІАН у прес-службі Ukrainian Real Estate Club (URE Club).

Згідно з повідомленням, експерти зійшлися в думці, що купівельна спроможність населення значно знизилася під час кризи. Якщо раніше істотний прошарок споживачів складав так званий середній клас, то зараз покупці подібної категорії практично відсутні.

При цьому змінився й портрет покупця. Якщо до кризи 90% житла в столиці купували кияни, а 10% - іногородні, то зараз 80% купівлі здійснюють іногородні громадяни, а 20% купівлі формують кияни.

Також експерти зазначили, що сучасний покупець став обережнішим. Якщо раніше в пріоритетах покупця була стадія будівництва будинку та його введення в експлуатацію, то зараз він бажає отримати повний пакет документів, щоб застрахувати себе від непередбачених ситуацій.

«Якщо в 2009 р. співвідношення продажів побудованого житла й такого, що будується, було приблизно 70% на 30%, то в 2010 році 60% продавалося в будинках, що будувалися, і 40% у вже побудованих. Цікаво йде освоєння житла економ-класу в передмісті Києва, особливо на правому березі. Дуже висока конкуренція на первинному ринку серед покупців квартир у 4-5 поверхових будівлях у околицях Києва (Ірпінь, Вишневе й т.д.)», - зазначив заступник генерального директора зі стратегічного розвитку та маркетингу компанії ТММ Олексій ГОВОРУН.

У прес-службі URE Club зазначили, що сьогодні більшість учасників ринку використовують розстрочку при продажі квартир, проте не всі забудовники оцінюють цей інструмент як вдале рішення для розвитку.

«Ми стали надавати розстрочку з перших днів роботи з 2006 року строком на два-три роки. Зараз ми надаємо розстрочку й на 10 років. Із понад 200 проданих будинків, тільки близько 10% купувалися відразу й зі 100% оплатою. Якби ми не уклали договорів із розстрочкою платежів у 2006-2007 роки, існування багатьох наших проектів опинилося б під питанням. Безумовно, частина розстрочок (але не критична маса) виявилася проблемною. Проте, за останні три роки кількість продажів зі 100% оплатою знизилася до нуля. Сьогоднішні клієнти, які купують будинки в розстрочку, спроможні забезпечувати платежі», - вважає генеральний директор DIO Group, котеджне містечко «Северинівка» Олег ХОМКО.

Водночас О.ГОВОРУН відзначив, що знайомий із компаніями, які орієнтовані на кредитування, але при цьому за півтора роки мають 10 проблемних договорів по розстрочці. «У забудовника існує вартість грошей, тому розстрочка - не завжди успішний шлях розвитку для забудовника», - вважає він.