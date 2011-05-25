Польща може спізнитись з добудовою стадіону до Євро-2012 у Варшаві на 10 місяців

Варшава. Споруджуваний у рамках підготовки Польщі до Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві може бути введений в експлуатацію на 10 місяців пізніше запланованого терміну.

Про це пише DziennikGazetaPrawna з посиланням на звіт аудиторської компанії Harris, який генпідядник будівництва днями представив замовнику.

„Запізнення може скласти 10 місяців. Причина – помилки в проектах електричної інсталяції”, - зазначило видання.

За даними газети, генпідрядник – консорціум австрійських та польських фірм – та замовник - Національний центр спорту (NCS) - ведуть гострі дискусії на тему того, хто винен у зриві графіків.

Видання відзначає, що контракт на будівництво стадіону, який на 100% фінансує польський уряд, передбачає штраф у розмірі понад 300 тис. дол. за кожен день запізнення.

За даними польського TVN24, будівельні інспектори також виявили брак у споруджених евакуаційних сходах Національного стадіону, виправлення якого може зайняти три місяці.

Прес-секретар NCS Дарія КУЛІНСЬКА підтвердила УНІАН виявлену проблему зі сходами, зауваживши, що це єдина виявлена недоробка.

Вона відмовилася коментувати можливість затримки із введенням стадіону в експлуатацію через цю проблему, зазначивши, що детальніша інформація буде оприлюднена після того, як виконавець представить план виправлення недоліків.

У спеціально оприлюдненій сьогодні заяві NCS запевнив, що запланований на вересень 2011 року матч між збірними Польща та Німеччини відбудеться, як і планувалося, на Національному стадіоні у Варшаві.

DziennikGazetaPrawna написала, що генпідрядник хоче визначити новий термін завершення будівництва стадіону наприкінці лютого - початку березня 2012 року, в той час коли раніше термін введення його в експлуатацію переносився з травня до 30 червня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні через неготовність стадіону у Гданську запланований на червень матч між збірними Польщі та Франції перенесено до Варшави – на стадіон столичного клубу „Легія”.

Польща витратить на будівництво Національного стадіону у Варшаві більше 500 млн. дол., що більш ніж удвічі більше, ніж обійдуться споруджувані до Євро-2012 стадіони у Гданську та Вроцлаві.